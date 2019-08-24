2019-08-24T16:45:28+03:00
Происшествия

В центре Воронежа иномарка сбила шестилетнюю девочку

Ребенок получил перелом ноги и сотрясение мозга
Юрий КОЗЛОВ
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Девочку отвезли на скорой в больницу и госпитализировали.Девочку отвезли на скорой в больницу и госпитализировали.Фото: из архива «КП»
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В субботу, 24 августа, в 9.20 на улице Орджоникидзе у дома № 19Б в районе Воскресенского храма случилось ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Ребенок заигрался, убежал на дорогу и попал под проезжавшую «Рено-Логан», за рулем которого был 40-летний воронежец. Ребенка отвезли в больницу, у нее сломана нога, врачи также диагностировали сотрясение мозга. Угрозы жизни девочки нет, но реабилитация ей предстоит долгая.

- Наши сотрудники проводят проверку обстоятельств ДТП, в частности, выясняют, было ли у водителя время затормозить или объехать ребенка, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Напоминаем родителей: маленьких детей нельзя оставлять без присмотра вблизи дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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