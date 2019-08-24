Экс-кандидат в мэры Воронежа будет участвовать в следующем сезоне шоу «Голос 60+»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-24T11:18:13+03:00

В этом году до него не дошла очередь на слепых прослушиваниях

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Участие экс-кандидата в мэры Воронежа Ивана Образцова в шоу «Голос 60+» переносится на следующий год. Об этом рассказал сам Иван Дмитриевич:

- Я прошел кастинг, в котором жюри отбирали лучших из числа более тысячи человек. Дошел до слепых прослушиваний. Но наставники быстро набрали понравившихся певцов. Закончили прослушивания на 16-м участике, а я был 19-м. Зато в следующем сезоне шоу «Голос 60+» по правилам шоу я приму участие автоматически. Что для меня большой плюс – стресс при такой многоступенчатой системе отбора испытываешь немалый.

Напомним, Ивану Образцову 67 лет. Работал в комсомоле, был советником ЦК главной молодежной организации Советского Союза в провинции Герат Афганистана. До апреля 2013 года совмещал работу на высоких постах в органах власти с музыкальным хобби.

В начале 2000-х Иван Образцов возглавлял администрацию Коминтерновского района. В 2004 году принимал участие в выборах в мэры, однако проиграл их Борису Скрынникову. С 2005 по апрель 2013 года Иван Образцов возглавлял региональное управление, а потом департамент культуры Воронежской области. Затем стал директором Воронежского губернского педагогического колледжа, где и работает на данный момент.

В 2006 году Образцов выпустил диск под названием «С песней легче горе горевать!». Там были песни, близкие к русскому фольклору. Также голосистый чиновник перепел несколько известных эстрадных хитов, к примеру, «А на том берегу» Александра Малинина и «Я люблю тебя до слез» Александра Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU