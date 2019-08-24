В Воронеже мошенник списал с карты женщины 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-24T10:40:44+03:00

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Очередной жертвой мошенников стала 61-летняя жительница Ленинского района. Она рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков и заявил, что есть подозрения, что с ее счета могут снять деньги мошенники. А потом предложил назвать персональные данные, номер карты и пароль. Что испуганная женщина и сделала. Вскоре с ее счетов списали более 100 тысяч рублей.

- Всего 23 августа было пять случаев мошенничества. Аферисты лишили доверчивых жителей Воронежской области более 140 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Личности аферистов устанавливают. Просим граждан быть осторожными при общении с незнакомцами и ни в коем случае не сообщать им персональные данные, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU