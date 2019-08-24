2019-08-24T09:05:18+03:00
Происшествия

В Воронеже среди бела дня рецидивист отобрал у ребенка велосипед

Грабителя поймали
Юрий КОЗЛОВ
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Юноше, отобравшему велосипед у ребенка, грозит до четырех лет тюрьмы.Юноше, отобравшему велосипед у ребенка, грозит до четырех лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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11-летний мальчик вышел из дома на Ленинском проспекте покататься на велосипеде. И тут встретил большого дядю. Он сначала попросил покататься. Мальчик не согласился. Тогда тот просто отобрал велосипед у ребенка и уехал.

Родители мальчика пошли в полицию. Вскоре стражи порядка установили личность грабителя. Им оказался 21-летний воронежец, ранее судимый за кражи. Он признал свою вину и сказал, что велосипед сдал в ломбард, а деньги сдал в ломбард.

Велосипед изъяли, скоро его вернут мальчику. Мужчине по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» грозит до четырех лет тюрьмы. Полицейские также проверяют, не замешан ли он в других подобных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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