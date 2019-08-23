2019-08-23T20:03:02+03:00
Происшествия

ДТП, которого не случилось: воронежец чудом не сбил ребенка

Мальчик бросился ему под колеса
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео "Аварии ДТП Воронежа".Кадр из видео "Аварии ДТП Воронежа".
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В сообществе "Аварии ДТП Воронежа" горожанин поделился видеозаписью неординарной дорожной ситуации. Автомобилист ехал по дворам на Московском проспекте. Неожиданно из-за арки прямо под колеса бросился ребенок. Водитель успел среагировать и затормозил. Будь он чуть более торопливым - не избежать беды. Как утверждает автомобилист, кто-то из родителей ребенка в этот момент смотрел в телефон.

Мнения в комментариях разделились. С одной стороны, от подобной ситуации не застрахован ни один автомобилист. С другой, а где детям бегать, кроме как не во дворах? Еще одно мнение коснулось даже не лихих водителей или безответственных родителей, а застройщиков. Так уж построены наши дома, что подобных столкновений не избежать.

Чуть не сбил ребенка. Воронеж.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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