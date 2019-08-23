Выходные в Воронеже будут то солнечными, то дождливыми
А еще ожидаются холодные ночи
Фото из архива "КП".Фото: Татьяна Коркина
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Выходные подарят воронежцам много неожиданностей. Зонт в любом случае придется брать с собой: либо от дождя, либо от солнца.
По данным Воронежского гидрометеоцентра, днем в субботу, 24 августа, будет +27. Совсем как в середине лета, хотя уже близко сентябрь. Синоптики ждут, что будет облачно с прояснениями. Ночью температура провалится до 12 градусов. Вот это уже по-осеннему! Небольшая облачность, без осадков.
В воскресенье, 25 августа, синоптики предрекают переменную облачность и небольшой дождь. На пике дня будет +26. А вот ночь на понедельник - еще холодней. Всего +11.
ИСТОЧНИК KP.RU