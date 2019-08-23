Воронежская квартира угодила в хит-парад самых дорогих

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-23T16:31:55+03:00

В ней есть кинозал, столовая, две гардеробные, два санузла и прочие необходимые вещи

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Аналитики портала "Мир квартир" выбрали самые дорогие квартиры в городах-миллионниках. Есть в этом списке и воронежское жилье. Его цену называют относительно низкой.

- Пятикомнатная квартира с видом на водохранилище в самом известном воронежском доме на ул. 20-летия ВЛКСМ стоит почти смешные по московским меркам деньги - 28 млн рублей, - отмечают в "Мире квартир".

Речь идет о жилье площадью 230 квадратных метров, расположенном в "Петровском пассаже". У этой квартиры автономное отопление, система кондиционирования и горизонтальная звукоизоляция. Есть гостиная с кинозалом, кухня и столовая, изолированная спальная зона, две гардеробные и два санузла.

Надо отметить, что это жилье уже попадало в список от других аналитиков, и было это довольно давно. Выходит, элитная недвижимость на местном рынке продается не так уж быстро.

Кстати, что вообще происходит с ценами на жилье в Воронеже? Оказывается, рынок далек от состояния покоя.

ИСТОЧНИК KP.RU