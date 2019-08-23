2019-08-23T13:43:49+03:00
Происшествия

Дело бывшего главврача воронежской больницы рассматривают в суде

Обвиняемый попросил вернуть материалы в прокуратуру на доработку
Виктор ПАВЛОВ
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Почти 400 тысяч рублей мог получить бывший главврач Эртильской районной больницы за то, что незаконно сдавал казенные помещения. По версии следствия, в 2016 он без всяких торгов выделил знакомой место под магазин. Предприниматель платила 8 тысяч рублей в месяц. Деньги перечислялись до июля 2017 года. Была история и с другим бизнесменом.

22 августа дело главврача начали рассматривать в суде. Обвиняемый подал ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, сославшись на нарушение своих прав. Суд с этой позицией не согласился. Рассмотрение дела не закончилось. Если врача признают виновным, ему грозит до 12 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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