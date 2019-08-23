Воронежская спортсменка завоевала бронзу первенства мира по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-23T13:59:36+03:00

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Воронежская спортсменка Мария Лачугина, воспитанница воронежской СДЮСШОР № 10, завоевала «бронзу» первенства мира, проходившего в Эстонии, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Она выступала в весовой категории до 62 килограммов.

Мария провела четыре поединка, три из них она выиграла. Первая встреча с кореянкой Хаеонг Им вообще закончилась разгромом– 11:0. Четвертьфинал с Радикой Радикой Лагучина завершила чистой победой – положила соперницу на лопатки. А вот в полуфинале Мария уступила китаянке Яру Ву. Но реабилитировалась - в борьбе за третье место победила польку Магдалену-Веронику Киселинскую.

- В бою с китаянкой Мария допустила ошибку, после чего не смогла переломить ход встречи в свою пользу и с разрывом в 10 баллов пропустила Яру Ву в финал. Со слов самой спортсменки, ей не удалось настроиться психологически на эту схватку, волнение сыграло свою роль. По остальным трем встречам нареканий нет, отборолась достойно. И хотя «бронза» на первенстве мира – весомый результат, но мы знаем, что нам еще есть что показать, - подвел итоги выступления подопечной тренер спортсменки Евгений Скоробогатов.

ИСТОЧНИК KP.RU