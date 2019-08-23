2019-08-23T13:47:28+03:00
Общество

В больнице Воронежской области рецидивист с приятелем вымогали деньги у женщины

Полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП
Юрий КОЗЛОВ
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ДК культуры на улице Крейзера села Елань-Колено. Это совсем недалеко от Красной площади, куда, по словам Аллы Поповой, приезжают пьяные компании.ДК культуры на улице Крейзера села Елань-Колено. Это совсем недалеко от Красной площади, куда, по словам Аллы Поповой, приезжают пьяные компании.Фото: koleno-dk.ru
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В редакцию «Комсомольской правды-Воронеж» позвонила жительница села Елань-Колено Новохоперского района Алла Попова. Женщина пожаловалась на то, что в больницу, где она проходила процедуры, ворвались двое мужчин и стали требовать у нее деньги.

- Якобы я им должна за то, что они мне что-то прибили по хозяйству, - рассказывают Алла Юрьевна. – Одного из мужчин я знаю, учился в школе-интернате. Другой, как выяснили мы во время беседы с приехавшими по нашему звонку полицейскими, ранее был судим за убийство. Я и медсестра боимся возвращаться домой – вдруг они поджидают где-нибудь по дороге. Живу вместе с мамой – инвалидов второй группы на Красной площади в самом центре Елань-Колена. Нам спать нормально не дают – приезжают пьяные компании, крики, музыка, мат до самого утра. Я уж не говорю про 22 или 23 часа, хоть бы в полночь угомонились. Выхожу уговаривать – в ответ слышу мат, а один раз получила по лицу, теперь на нем шрам. Администрация села ничего не делает, чтобы эти компании утихомирить.

У главы села Михаила Федюшкина на счет ночного шума своя позиция:

- Бывает, что собирается молодежь на Красной площади, включает музыку. Алла Попова жалуется - приезжает полиция, смотрят, уже никого нет. Дежурить в ожидании возможного приезда шумной компании возможности нет. На День села - в этом году он был 11 августа - разошлись в 00.30. Приезжали музыкальные коллективы, люди повеселились. Но явно не до утра. Показательный момент - на Красной площади два дома по восемь квартир и еще несколько одноэтажных. Почему-то, кроме как Аллу Юрьевну, больше никого шум не беспокоит. По поводу травмы, по моим сведениям, она вводит в заблуждение - никто ее не бил. Что касается инцидента в больнице, я не в курсе ситуации - надеюсь, полиция разберется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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