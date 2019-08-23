Мошеннице, обменивавшей воронежским пенсионерам настоящие купюры на «прикольные», дали пять лет колонии

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-23T10:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Лискинский суд приговорил 41-летнюю жительницу Ростовской области к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Женщину судили по двум статьям «Кража» и «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в период с декабря 2018 по февраль 2019 года подсудимая ездила по селам Воронежской области, стучалась в дома к пенсионерам, сообщая им о грядущей денежной реформе и предлагая заменить «старые» купюры на «новые». При этом мошенница отдавала доверчивым старикам билеты «Банка приколов». Таким образом на жителях девяти районов области она заработала около 800 тысяч рублей. Суммы похищенных денег составляли от 4 до 360 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU