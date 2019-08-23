2019-08-23T10:40:28+03:00
Происшествия

Мошеннице, обменивавшей воронежским пенсионерам настоящие купюры на «прикольные», дали пять лет колонии

Таким образом 41-летняя преступница заработала больше 800 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Суммы украденных денег доходили до 360 тысячСуммы украденных денег доходили до 360 тысячФото: из архива «КП»
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Лискинский суд приговорил 41-летнюю жительницу Ростовской области к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Женщину судили по двум статьям «Кража» и «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в период с декабря 2018 по февраль 2019 года подсудимая ездила по селам Воронежской области, стучалась в дома к пенсионерам, сообщая им о грядущей денежной реформе и предлагая заменить «старые» купюры на «новые». При этом мошенница отдавала доверчивым старикам билеты «Банка приколов». Таким образом на жителях девяти районов области она заработала около 800 тысяч рублей. Суммы похищенных денег составляли от 4 до 360 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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