В 2019 году воронежские УК заплатили 18,5 миллиона штрафов
Управляющие компании Воронежа в этом году заплатили 18,5 миллиона штрафов за нарушения, выявленные инспекторами Государственной жилищной инспекции. Чаще всего это были претензии к качеству очистки кровель от снега и наледи. Таких штрафов оказалось на сумму около десяти миллионов.
В этом году сотрудники ведомства отмечают рост количества обращений к ним от граждан. Это связано, с одной стороны, с расширением полномочий ГЖИ, а с другой, - с положительными результатами от проверок УК контролирующим органом. С начала года поступило уже 15,5 тысяч обращений от жителей региона.
По жалобам жильцов инспекторы провели более 3000 проверок и выдали коммунальщикам почти 600 предписаний. Благодаря вмешательству ведомства, УК и ресурсоснабжающие организации вернули жильцам 1,5 миллиона рублей, переплаченных за услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU