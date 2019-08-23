В 2019 году воронежские УК заплатили 18,5 миллиона штрафов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-23T09:38:39+03:00

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Управляющие компании Воронежа в этом году заплатили 18,5 миллиона штрафов за нарушения, выявленные инспекторами Государственной жилищной инспекции. Чаще всего это были претензии к качеству очистки кровель от снега и наледи. Таких штрафов оказалось на сумму около десяти миллионов.

В этом году сотрудники ведомства отмечают рост количества обращений к ним от граждан. Это связано, с одной стороны, с расширением полномочий ГЖИ, а с другой, - с положительными результатами от проверок УК контролирующим органом. С начала года поступило уже 15,5 тысяч обращений от жителей региона.

По жалобам жильцов инспекторы провели более 3000 проверок и выдали коммунальщикам почти 600 предписаний. Благодаря вмешательству ведомства, УК и ресурсоснабжающие организации вернули жильцам 1,5 миллиона рублей, переплаченных за услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU