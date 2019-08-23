2019-08-23T09:38:39+03:00
Общество

В 2019 году воронежские УК заплатили 18,5 миллиона штрафов

Больше половины штрафов - за сосульки на карнизах
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управляющие компании Воронежа в этом году заплатили 18,5 миллиона штрафов за нарушения, выявленные инспекторами Государственной жилищной инспекции. Чаще всего это были претензии к качеству очистки кровель от снега и наледи. Таких штрафов оказалось на сумму около десяти миллионов.

В этом году сотрудники ведомства отмечают рост количества обращений к ним от граждан. Это связано, с одной стороны, с расширением полномочий ГЖИ, а с другой, - с положительными результатами от проверок УК контролирующим органом. С начала года поступило уже 15,5 тысяч обращений от жителей региона.

По жалобам жильцов инспекторы провели более 3000 проверок и выдали коммунальщикам почти 600 предписаний. Благодаря вмешательству ведомства, УК и ресурсоснабжающие организации вернули жильцам 1,5 миллиона рублей, переплаченных за услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошеннице, обменивавшей воронежским пенсионерам настоящие купюры на «прикольные», дали пять лет колонии
Кровавое преступление на заправке под Воронежем: неизвестные зарезали женщину-оператора
Воронежцы просят чиновников благоустроить экотропу между селами Новоживотинное и Ямное
Воронежцы на день раньше старта официального проката увидят ужастик "Я иду искать"
В Воронеже объявили номера 29 маршруток, которые хотят ликвидировать
В Воронеже ищут мужчину с собакой
В аварии на окраине Воронежа пострадали трое детей
Почетных граждан Воронежа в 2019-м выберут из 11 кандидатур
Игрок воронежского «Бурана» Алексей Князев стал кассиром
На фестивале «Раменье-Опера» воронежцам споет солист из Санкт-Петербурга
Воронежский «Факел» проведет открытую для болельщиков тренировку
В Воронеже коллекторы давили на должников
Жителям района Воронежской медакадемии вернули воду
Воронежуам покажут "Метаморфозы видимого"
Под Воронежем «пятнашка» врезалась лоб в лоб в «Ауди»
В Воронеже можно заработать до 500 тыс в месяц
Попало на видео, как собака без поводка набросилась на девушку в Воронеже
120 тысяч рублей подарила мошеннику девушка из Воронежа
На третьем военно-историческом фестивале «Воронежский фронт» реконструируют битву с душманами
В Воронеже рецидивист снял с найденной карты 52 тыс рублей, подобрав пин-код
В центре Воронежа из-за коммунальной аварии отключили воду в четырех домах и медакадемии
В Воронеже за 2 млн обустроят сквер имени Хользунова