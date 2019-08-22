Воронежцы на день раньше старта официального проката увидят ужастик "Я иду искать"
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28 августа в кинотеатре "Синема парк" пройдет премьера ужасающего триллера «Я иду искать».
Юная невеста - теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть...
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ИСТОЧНИК KP.RU