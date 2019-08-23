2019-08-23T08:29:16+03:00
Общество

Воронежцы просят чиновников благоустроить экотропу между селами Новоживотинное и Ямное

С этим и другими вопросами горожане пришли на прием к руководителю департамента природных ресурсов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В среду в управе Коминтерновского района руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин провел прием граждан. Жители района адресовали чиновнику несколько волнующих их вопросов. Один из них касался судьбы «Северного леса», где, предположительно, неизвестные целенаправленно уничтожают сосны. Алексей Карякин распорядился провести комиссионный выезд, с привлечением специалистов ВЛТУ и с участием заявителя на этот участок Северного леса для оценки состояния деревьев, проведения уходных работ, которые будут включать удаление поврежденных деревьев и высадку новых саженцев.

Жительница села Ямное попросила главу департамента рассмотреть вопрос благоустройства городской экотропы от Ямного до Новоживотинного с целью сохранения лесов Гослесфонда.

Пенсионер из переулка Здоровья попросил Алексея Карякина ускорить запуск сезонного маршрута №305 «Воронеж-Чертовицы», который остро необходим дачникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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