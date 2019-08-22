На фестивале «Раменье-Опера» воронежцам споет солист из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-22T17:23:14+03:00

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Специальным гостем летнего театрального фестиваля «Раменье-Опера», который пройдет 24-25 августа у стен замка Ольденбургских в Рамони, станет ведущий солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов Федор Осипов. 25 августа тенор исполнит партию Баринкая в оперетте «Цыганский барон». Приглашение это не случайно: блистательный артист петербургской оперетты, звезда мюзикла Стейнмана «Бал вампиров», востребованный драматический актер Фёдор Осипов свою успешную карьеру начинал на воронежских подмостках. С 2005 по 2009 годы он служил в оперной труппе нашего театра. Воронежские любители театрального искусства запомнили его в партиях Ленского («Евгений Онегин» Чайковского), Вакулы и Лыкова («Ночь перед Рождеством» и «Царская невеста» Римского-Корсакова), Баринкая из «Цыганского барона», Аверина из «Севастопольского вальса» Листова.

Оба фестивальных дня на площадке будут работать яркие ансамбли звезд и ведущих солистов воронежской оперы.

24 августа главную партию в опере Моцарта «Дон Жуан» исполнит ведущий солист театра Роман Дюдин. Партию Лепорелло поет заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев, получивший за эту роль Национальную оперную премию «Онегин». Исполнительница партии Церлины, лауреат Всероссийских конкурсов Дарья Филиппова также была отмечена за работу в шедевре гениального композитора премией Воронежского отделения СТД РФ. В спектакле заняты две ведущие солистки труппы, лауреаты международных конкурсов Анастасия Черноволос (донна Анна) и Светлана Дюдина (донна Эльвира), а также лауреат международных конкурсов Алексей Тюхин (Мазетто), Антон Оршанский (Командор), Максим Шабанов (дон Оттавио).

В оперетте Штрауса «Цыганский барон» с участием Фёдора Осипова 25 августа выступят Евгений Белов (Стефан), Сергей Мещерский (Зупан), Оксана Шапошникова (Арсена), Галина Кунаковская (Мирабелла), Марина Безбородова (Саффи), Татьяна Кибалова (Чипра), заслуженный артист России Александр Аникин (граф Омонай), Игорь Ходяков (Карнеро).

Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством Юрия Анисичкина.

ИСТОЧНИК KP.RU