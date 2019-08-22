Воронежский «Факел» проведет открытую для болельщиков тренировку

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-22T17:15:48+03:00

Болельщики смогут и на тренировку посмотреть, и вопросы задать. Фото: с сайта ФК "Факел"

После нее можно будет задать вопросы футболистам и тренерам

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В субботу, 24 августа, «Факел» проведет открытую тренировку на Центральном стадионе профсоюзов. Команда сейчас готовится к домашнему матчу с курским «Авангардом», с которым встретится 25 августа, всего через четыре дня после кубковой победы над «Салютом-Белгород».

Тренировка начнется в 17.30, а на стадион болельщиков начнут пропускать с 17.00. Зайти на трибуны смогут все, кроме пьяных и находящихся под наркотическим кайфом. Этих субъектов, понятное дело, будут заворачивать.

После окончания тренировки болельщики смогут задать вопросы футболистам и тренерам «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU