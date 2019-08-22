2019-08-22T16:27:42+03:00
Общество

Жителям района Воронежской медакадемии вернули воду

Коммунальщики устранили аварию
Ярослав ИВАНОВ
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Утечку в районе улицы Феоктистова, 2 в Воронеже устранили. Напомним, утром 22 августа перекрыли воду жителям четырех домов и двум корпусам медакадемии из-за коммунальной аварии.

- Поврежденный участок трубы длиной полтора метра заменили. Водоснабжение возобновлено в 15.20. В ближайшее время бригада цеха ремонта водопроводных сетей уложит на поврежденном участке улицы тротуарную плитку, - сообщили в РВК-Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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