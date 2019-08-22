2019-08-22T15:24:52+03:00
Происшествия

Под Воронежем «пятнашка» врезалась лоб в лоб в «Ауди»

Авария произошла в Верхнемамонском районе
Ярослав ИВАНОВ
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22 августа в Верхнемамонском районе произошло страшное ДТП. В 11.15 на 695-м километре автодороги М-4 «Дон» ВАЗ-2115, следовавший в сторону Москвы, врезался лоб в лоб на встречке в «Ауди А-4».

По предварительным данным полиции, 43-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, он погиб, а его пассажир получил травмы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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