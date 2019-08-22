Попало на видео, как собака без поводка набросилась на девушку в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-22T15:23:42+03:00

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"Да она не кусается!" - любимая фраза собаководов. "Да она намордник одной лапой снимет, не нужен он ей! Да она послушная, зачем поводок?" Вот с таким хозяином (а точнее, с его питомцем) и познакомилась жительница комплекса "Скандинавия". Девушка выгуливала свою собаку, когда к ней приблизилось чужое животное.

- При просмотре записи с камер было видно, как человек у желтой машины занимался ремонтом. Не привязанную на поводок собаку предоставил саму себе. Та увидела другого питомца и напала на него и на хозяйку, - рассказывают представители системы комплексной безопасности "Крепость".

Владелец смог утихомирить взбесившееся животное только после того, как буквально на него лег. Девушка получила травмы, но не очень серьезные.

Не так давно в области собаку, которая загрызла годовалого ребенка, не усыпили, а привили от бешенства.

Нападение собаки.Видео предоставлено https://vk.com/skbkrepost

ИСТОЧНИК KP.RU