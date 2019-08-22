2019-08-22T14:14:42+03:00
Происшествия

В Воронеже рецидивист снял с найденной карты 52 тыс рублей, подобрав пин-код

Но его отследили по банковским операциям и записям камер видеонаблюдения
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже поймали вора, который снял деньги с чужой банковской карты. «Пластик» 47-летняя дама посеяла на пляже в июле. Через некоторое время с нее исчезло составил 52 тысячи рублей.

Благодаря банковским операциям удалось установить в каком отделении сняли деньги. Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении финансового учреждения, и установили личность подозреваемого. 26-летнего жителя Белгородской области, неоднократно судимого за разбой и кражи, задержали дома у его гражданской супруги в Железнодорожном районе.

В полиции он признался, что снял с карты деньги в банкомате путем подбора пин-кода.

За кражу ему грозит до 6 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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