В Воронеже рецидивист снял с найденной карты 52 тыс рублей, подобрав пин-код
В Воронеже поймали вора, который снял деньги с чужой банковской карты. «Пластик» 47-летняя дама посеяла на пляже в июле. Через некоторое время с нее исчезло составил 52 тысячи рублей.
Благодаря банковским операциям удалось установить в каком отделении сняли деньги. Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении финансового учреждения, и установили личность подозреваемого. 26-летнего жителя Белгородской области, неоднократно судимого за разбой и кражи, задержали дома у его гражданской супруги в Железнодорожном районе.
В полиции он признался, что снял с карты деньги в банкомате путем подбора пин-кода.
За кражу ему грозит до 6 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU