2019-08-22T13:39:08+03:00
Общество

В Воронеже за 2 млн обустроят сквер имени Хользунова

Зеленую зону разобьют на улице, названной в честь героя
Ярослав ИВАНОВ
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В Коминтерновском районе появится еще один сквер. Новую зону для релаксации откроют внутри жилого квартала, ограниченного Московским проспектом, улицами Беговой, Хользунова и Шишкова. Для этого выделили территорию в 1,1 га на Хользунова, 21с, земельный участок поставили на кадастровый учет. Сквер назовут именем командира эскадрильи бомбардировщиков, Героя Советского Союза Виктора Хользунова.

Для организации сквера вырубили часть зеленых насаждений, подрядчики вывозят порубочные остатки и приступают к выравниваю местности. При подготовке предложений по благоустройству сквера учли сложившиеся пешеходные направления и зонирование территории. В сквере обустроят тротуары, установят скамейки, урны и фонари. Работы обойдутся в сумму около двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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