Воронежцев зовут на «Чесменскую здравницу»
24 августа в Бобровском районе пройдет оздоровительная акция «Чесменская здравница. Быть здоровым, радоваться жизни!».
На шести площадках в парке Чесменки (ул. Конезавод, 20) можно послушать лекции о здоровом образе жизни и правильном питании, поучаствовать в мастер-классах по оказанию первой помощи, потренироваться в скандинавской ходьбе. На празднике здоровья будут консультировать онкологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи и детские врачи. Можно пройти скрининги на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Будет работать и передвижной флюорограф.
Акция продлится 24 августа с 11.00 до 15.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU