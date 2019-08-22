Воронежцев зовут на «Чесменскую здравницу»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-22T13:13:14+03:00

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24 августа в Бобровском районе пройдет оздоровительная акция «Чесменская здравница. Быть здоровым, радоваться жизни!».

На шести площадках в парке Чесменки (ул. Конезавод, 20) можно послушать лекции о здоровом образе жизни и правильном питании, поучаствовать в мастер-классах по оказанию первой помощи, потренироваться в скандинавской ходьбе. На празднике здоровья будут консультировать онкологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи и детские врачи. Можно пройти скрининги на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Будет работать и передвижной флюорограф.

Акция продлится 24 августа с 11.00 до 15.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU