2019-08-22T12:29:32+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области высадил в огороде 33 куста конопли

За это ему грозит до двух лет лишения свободы
Ярослав ИВАНОВ
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В Калачеевском район у жителя села Новая Криуша обнаружили плантацию конопли – прямо на огороде! 37-летний мужчина тщательно ухаживал за растениями, удобрял, поливал и удалял сорняки. Полицейские выкорчевали у него 33 незаконных куста. Экспертиза показала, что это действительно наркотикосодержащие растениями рода каннабис.

Подозреваемый рассказал в полиции, что посадил коноплю весной и выращивал для дальнейшего употребления. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, ему грозит срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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