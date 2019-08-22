2019-08-22T11:27:48+03:00
Общество

В школах и детских садах Липецкой области стартует Программа по развитию личностного потенциала

Управление образования и науки Липецкой области, Сбербанк и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подписали соглашение о сотрудничестве
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Программа по развитию личностного потенциала, инициированная Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», стартовала в 2018 году в образовательных организациях двух пилотных регионов – Калужской и Ярославской областей. В 2019 году фонд провёл конкурс на участие в Программе, заявки на который подали более 30-ти российских субъектов. Липецкая область стала одним из 10-ти регионов, отобранных экспертной комиссией. Программа по развитию личностного потенциала сфокусирована на раскрытии личностного потенциала детей: он позволит им ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.

Реализация Программы в 10-ти школах и 2-х детских садах Липецкой области начнется осенью текущего года. Это организации, расположенные как в областном центре, так и в муниципальных районах – Липецком, Задонском, Елецком, Грязинском.

- Нам приятно, что Липецкая область попала в число первых 10 регионов страны, в которых начинает реализовываться Программа по развитию личностного потенциала детей. Мы рассчитываем, что это поможет ребятам найти свой верный путь в жизни, – отметил начальник управления образования и науки Липецкой области Алексей Грушихин.

- Сбербанк сегодня является лидером по внедрению новейших технологий. Конечно, мы имеем возможность использовать их в различных сферах, включая и образование. Не секрет, что подрастающее поколение – это будущее банка, его будущие клиенты и сотрудники, - сказал управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Роман Петрухин.

Программой предусмотрено обучение управленческих команд школ и детских садов созданию личностно-развивающей образовательной среды. Педагоги также пройдут переподготовку, начнут использовать в своей деятельности комплекс учебно-методических материалов и инструментов по развитию и оценке навыков XXI века. С сентября 2020 года в образовательных организациях стартуют занятия с детьми – в подготовленной, развивающей, образовательной среде и по новым методикам.

- Одна из главных задач Программы – помочь учителю оценить и развить свой потенциал и вместе с командой коллег создавать для детей такие условия, чтобы каждый ребенок двигался по своей траектории, чувствовал себя успешным и был таким, - сказал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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