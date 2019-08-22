В Воронеже 24 августа перекроют движение на двух набережных
В субботу, 24 августа, по набережным правого берега столицы Черноземья пройдет дистанция Воронежского марафона. Чтобы не мешать бегунам, создадут неудобства водителям.
С 06.00 до 17.00 будет запрещена парковка на Петровской Набережной, улице Софьи Перовской, Набережной Массалитинова от улицы Большой Стрелецкой до Северного моста. С 07.00 до 17.00 будет закрыто движение в тех же местах.
Напомним также, что до 20.00 29 сентября перекрыто движение транспорта на участке Старинного переулка (в районе дома № 19 на улице Платонова) и на участке улицы Красноармейской в районе дома № 15. В обоих местах работы проводят сотрудники ДСК.
Кроме того, в дни матчей «Бурана» с 13.00 до 23.00 будут закрывать движение возле Дворца спорта «Юбилейный». Даты игр можно увидеть здесь
ИСТОЧНИК KP.RU