2019-08-22T11:28:31+03:00
Общество

В Воронеже 24 августа перекроют движение на двух набережных

Сделают это, чтобы не мешать проведению марафона
Юрий КОЗЛОВ
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Движение перекроют на десять часов.Движение перекроют на десять часов.Фото: из архива «КП»
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В субботу, 24 августа, по набережным правого берега столицы Черноземья пройдет дистанция Воронежского марафона. Чтобы не мешать бегунам, создадут неудобства водителям.

С 06.00 до 17.00 будет запрещена парковка на Петровской Набережной, улице Софьи Перовской, Набережной Массалитинова от улицы Большой Стрелецкой до Северного моста. С 07.00 до 17.00 будет закрыто движение в тех же местах.

Напомним также, что до 20.00 29 сентября перекрыто движение транспорта на участке Старинного переулка (в районе дома № 19 на улице Платонова) и на участке улицы Красноармейской в районе дома № 15. В обоих местах работы проводят сотрудники ДСК.

Кроме того, в дни матчей «Бурана» с 13.00 до 23.00 будут закрывать движение возле Дворца спорта «Юбилейный». Даты игр можно увидеть здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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