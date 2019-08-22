Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем государственного флага

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-22T09:48:29+03:00

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Уважаемые воронежцы!

От всей души поздравляю вас с Днем государственного флага!

Этот праздник - повод обратиться к многовековой истории России. Под бело-сине-красным стягом прошла петровская эпоха, сильно изменившая жизнь нашего Отечества, в том числе Воронежа, и сейчас под сенью триколора пишутся новые победы и достижения нашей многонациональной страны.

Сегодня все мы испытываем особое чувство гордости и любви к своей Родине, отдаем дань уважения прославившим Отчизну людям.

Хочется выразить благодарность воронежцам, которые несут службу за пределами страны, отстаивают честь нашего флага на международных соревнованиях, смотрах и конкурсах, своим ежедневным трудом на родной земле и высокими достижениями доказывают ее величие.

Государственный флаг уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Его можно видеть не только на официальных мероприятиях, но и на зданиях, автомобилях, в руках людей. Это говорит об уважении и любви россиян к государственной символике нашей страны. Мы гордимся своей историей и стараемся ради её великого будущего.

С праздником, дорогие воронежцы, здоровья, успехов и процветания!

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ИСТОЧНИК KP.RU