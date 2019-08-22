У воронежца чуть не забрали "Лексус" из-за алиментов на чужого ребенка

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-22T10:23:04+03:00

Мужчине пришлось пройти ДНК-тест, чтобы доказать, что отец - кто-то другой

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Почти 500 тысяч рублей долгов по алиментам на содержание ребенка накопил житель Бобровского района. Его бывшая возлюбленная пожаловалась правоохранителям.

За дело взялись судебные приставы. Они отыскали "Лексус", принадлежащий должнику, и наложили на машину арест. Планировалось, что автомобиль уйдет с молотка, а вырученные деньги пойдут на уплату долга.

Но мужчина не платил алименты вовсе не потому, что был забывчив. Он был уверен: ребенок - от другого отца! Чтобы это доказать, мужчина прошел ДНК-тест на отцовство. Генетическая экспертиза показала: кровное родство исключено!

Как сообщают в УФССП, суд приостановил административное производство до рассмотрения дела по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU