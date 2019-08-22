У воронежца чуть не забрали "Лексус" из-за алиментов на чужого ребенка
Почти 500 тысяч рублей долгов по алиментам на содержание ребенка накопил житель Бобровского района. Его бывшая возлюбленная пожаловалась правоохранителям.
За дело взялись судебные приставы. Они отыскали "Лексус", принадлежащий должнику, и наложили на машину арест. Планировалось, что автомобиль уйдет с молотка, а вырученные деньги пойдут на уплату долга.
Но мужчина не платил алименты вовсе не потому, что был забывчив. Он был уверен: ребенок - от другого отца! Чтобы это доказать, мужчина прошел ДНК-тест на отцовство. Генетическая экспертиза показала: кровное родство исключено!
Как сообщают в УФССП, суд приостановил административное производство до рассмотрения дела по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU