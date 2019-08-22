2019-08-22T10:14:51+03:00
Общество

Воронежцы смогут задать вопросы о будущем общественного транспорта

Гостями студии "КП" станут перевозчик и общественник
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Что будет завтра с общественным транспортом?Что будет завтра с общественным транспортом?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Почему проезд подорожает не на рубль-два, а на куда большую сумму? Когда маршруты общественного транспорта доберутся до окраин города? Ждать ли обновления автопарка? Когда в маршрутку можно будет спокойно зайти, а не протолкнуться, распихивая локтями других пассажиров?

Сегодня, 22 августа, в 13.00 мы будем обсуждать тему повышения стоимости проезда и реформирования транспорта в прямом эфире радио "КП" 97.7 FM. Слушатели смогут задать вопросы нашим гостям - руководителю АТП-1 Владимиру Георгиевскому и гражданскому активисту Виталию Иванищеву. Во время эфира звоните нам по телефону 261-11-56. Вопросы можно прислать заранее через "Вконтакте".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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