Экс-директор воронежских "Костенок" снова требует восстановления в должности

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-22T09:18:47+03:00

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Центральный районный суд Воронежа принял апелляцию бывшего директора музея "Костенки" Виктора Ковалевского. Ученый хочет оспорить решение суда, по которому ему отказано в восстановлении в должности. Жалобу приняли к рассмотрению.

Напомним, Виктора Ковалевского уволили по причине "утраты доверия". Ранее директора заподозрили в незаконной растрате 700 тысяч рублей во время оплаты археологических исследований. В беседе с "КП" Виктор Ковалевский говорил, что увольнение считает неправомерным. Добавим, что главу департамента культуры Эмилию Сухачеву подозревают в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU