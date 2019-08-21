Благодаря проверке ГЖИ воронежцам вернули больше 230 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:23 2019-08-21T20:23:50+03:00

В некоторых квартирах переплата достигла 1200 рулей Фото: из архива «КП»

Коммунальщики в течение 18 месяцев неправильно начисляли плату за потребление электроэнергии

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Жильцы многоэтажного дома №7 по улице Средне-Московской заподозрили, что УК неправильно начисляет им плату за потребление электроэнергии в местах общего пользования.

Представитель жилинспекции проверил платежные документы за период с сентября 2017 по февраль 2019 года, выставленные жильцам ООО «РЭК Центральный». Оказалось, что УК некорректно применяла норматив потребления.

По итогам проверки инспекция выдала УК предписание об устранении выявленных нарушений. После этого РЭК произвел перерасчет оплаты за 18 месяцев. Возвращенная жильцам сумма составила более 230 тысяч рублей. В некоторых квартирах она превысила 1200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU