2019-08-21T19:17:39+03:00
Общество

Вакцина от гриппа начнет поступать в Воронежскую область в сентябре

В этом году в нее войдут штаммы вирусов типа А и В
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото : Мария ЛЕНЦфото : Мария ЛЕНЦФото: из архива «КП»
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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области рассказало о планах по вакцинации на предстоящий осенне-зимний период. Так на новый эпидсезон Всемирная организация здравоохранения странам Северного полушария включить в состав трехвалентных вакцин следующие штаммы:

- вирус, подобный A/ Brisbane/02/2008(H1N1)pdm09, - A/Kansas/14/2017(H3N2) - вирус типа B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).

Для четырехвалентных вакцин дополнительно рекомендован штамм подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata / 16/88).

Такая вакцина обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне и входят в ее состав.

По данным ведомства, поставки новой вакцины в область начнутся в сентябре-октябре, чтобы было время привить группы риска и всех желающих.

- Для выработки специфических антител после прививки организму необходимо от 14 до 30 суток, - рассказали в управлении Роспотребнадзора. - Защитный уровень антител сохраняется от нескольких месяцев до полугода. Затем их количество снижается.

В нашей области оптимальным периодом для вакцинации от гриппа является период с сентября по ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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