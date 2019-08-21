Житель Воронежской области попал под статью за порох, доставшийся от деда

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-21T18:24:08+03:00

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В Лискинском районе в отношении 36-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатого вещества. Оперативникам стало известно, что мужчина хранит в доме порох. Во время обыска подозрения подтвердились: в одной из жилых комнат нашли банки с сыпучим веществом, которое оказалось охотничьим порохом типа «Сокол» и «Барс» общей массой 560 грамм.

Хозяин рассказал правоохранителям, что взрывчатое вещество досталось ему от деда. Зная о незаконности хранения пороха, селянин, нем не менее не выбросил его, надеясь, что тот пригодится в хозяйстве. За свою запасливость мужчина рискует поплатиться пятью годами свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU