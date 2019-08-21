В сентябре в Воронеже пройдет благотворительная акция «Белый цветок»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-21T18:02:42+03:00

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Воронежская митрополия и Союз предпринимателей «Опора России» просят воронежцев принять участие в ежегодной благотворительной акции «Белый цветок», которая пройдет в городе в период с 15 по 22 сентября. Собранные на ней средства передадут детям, страдающим тяжелыми формами онкологических заболеваний. Поддержать ребят можно, приняв участие в благотворительных мероприятиях и ярмарках.

15 сентября благотворительная акция пройдет в храмах города и области. 21 сентября в День города на площади Ленина развернется ярмарка «Белый цветок». А на 22 сентября назначены заключительные мероприятия. Обращайте внимание на волонтеров. Добровольцы в одежде с логотипами акции будут собирать средства на улицах, в парках и скверах Воронежа, а так же в торговых центрах 21 и 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU