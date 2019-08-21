От отравления грибами умер десятый житель Воронежской области
Два человека остаются в реанимации токсикологического центра
фото с сайта управления лесного хозяйства области
Изменить размер текста:
Количество погибших от отравления грибами жителей Воронежской области достигло десяти. В среду, 21 августа, пресс-служба департамента здравоохранения региона сообщила о еще одном смертельном случае – врачи оказались бессильны спасти жизнь жительнице Воронежа.
На сегодня в токсикологическом центре воронежской областной больницы находятся 11 жертв «тихой охоты». Из них пятеро в тяжелом состоянии и два – в реанимации.
Напомним, с начала сезона в области от отравления грибами пострадали больше шести десятков человек, умерли девять взрослых и один шестилетний ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU