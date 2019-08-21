От отравления грибами умер десятый житель Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-21T17:09:40+03:00

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Количество погибших от отравления грибами жителей Воронежской области достигло десяти. В среду, 21 августа, пресс-служба департамента здравоохранения региона сообщила о еще одном смертельном случае – врачи оказались бессильны спасти жизнь жительнице Воронежа.

На сегодня в токсикологическом центре воронежской областной больницы находятся 11 жертв «тихой охоты». Из них пятеро в тяжелом состоянии и два – в реанимации.

Напомним, с начала сезона в области от отравления грибами пострадали больше шести десятков человек, умерли девять взрослых и один шестилетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU