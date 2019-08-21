В доме у жителя Воронежской области нашли пакет с марихуаной

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-21T16:00:04+03:00

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Оперативникам Бутурлиновского района поступила информация о том, что 38-летний житель райцентра хранит дома наркотические средства. Полицейские пришли в дом на улице Кольцова и провели обыск, в ходе которого обнаружили пакет с измельченным веществом растительного происхождения.

Содержимое пакета направили на экспертизу, которая выяснила, что изъятое вещество является марихуаной массой 790 граммов, что является особо крупным размером. Владельца дома задержали, марихуану изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU