В доме у жителя Воронежской области нашли пакет с марихуаной
Масса изъятого наркотика составила почти 800 граммов
Мужчине грозит серьезный срокФото: из архива «КП»
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Оперативникам Бутурлиновского района поступила информация о том, что 38-летний житель райцентра хранит дома наркотические средства. Полицейские пришли в дом на улице Кольцова и провели обыск, в ходе которого обнаружили пакет с измельченным веществом растительного происхождения.
Содержимое пакета направили на экспертизу, которая выяснила, что изъятое вещество является марихуаной массой 790 граммов, что является особо крупным размером. Владельца дома задержали, марихуану изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU