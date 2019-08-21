В Воронеже на Машмете случился чисто женский грабеж

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-21T16:08:30+03:00

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32-летняя жительница Южного микрорайона Воронежа стала жертвой грабежа. В полиции она рассказала, что вечером гуляла по улице Новосибирской в компании знакомой. Им повстречалась толпа неизвестных ей людей. Две компании сразу друг другу не понравились. Начались обидные слова, а потом небольшая потасовка. Во время нее на женщину накинулась другая особа слабого пола. Она толкнула оппонентку, выхватила у нее из сумки около двух тысяч рублей и убежала.

Участковые расспросили очевидцев преступления. Вскоре по подозрению в грабеже задержали 35-летнюю местную жительницу. Женщина в отделе полиции признала свою вину и объяснила свои действия тем, что была сильно пьяна. Ее пока отпустили под подписку о невыезде. По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU