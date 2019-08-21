В Воронеже ликвидируют треть автобусных маршрутов и добавят два троллейбусных

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-21T14:27:30+03:00

Пассажирам придется часто пересаживаться в пути из одного конца города в другой Фото: из архива «КП»

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В Воронеже вместо нынешних 101 маршрута после оптимизации останется лишь 70. На такую меру решились городские чиновники, чтобы избавиться от дублирующих автобусов, особенно в центре города. Планы будут реализованы в новой транспортной схеме, которую город получит к концу осени этого года.

Вместе с тем разработчики транспортной схемы предлагают добавить два троллейбусных маршрута, какие – пока не известно.

С одной стороны, сокращение дублирующих маршрутов разгрузит дороги города, но, с другой стороны, - ударит по карману пассажиров, которым придется при поездке из одного конца Воронежа в другой делать пересадки и платить несколько раз. Кроме того, осенью ожидается давно назревающее подорожание тарифа на проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU