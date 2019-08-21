2019-08-21T13:59:58+03:00
Происшествия

В Воронеже бывший следователь пойдет под суд за взятку от адвоката

Он обещал за вознаграждение уладить дело в отношении подозреваемого
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Помогая подозреваемому, следователь сам стал обвиняемымПомогая подозреваемому, следователь сам стал обвиняемымФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Воронеже завершилось расследование дела в отношении бывшего заместителя руководителя территориального следственного отдела, которого обвиняют в получении взятки от адвоката, действовавшего в интересах своего подзащитного. За определенное вознаграждение следователь обещал помочь в деле подозреваемого, используя свое служебное положение.

На предварительном следствии обвиняемый свою вину признать отказался, но следствие собрало достаточно доказательств, в том числе показаний свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы осмотров, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления.

- В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. В настоящее время утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Максим Гуров.

Бывшему сотруднику следственного отдела грозит лишение свободы на срок о семи до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на улице 20-летия Октября появится 15-этажное общежитие ВГТУ
В Воронеже в арке у Кольцовского сквера предложили организовать пешеходную зону
В Воронеже заделали огромную дыру в асфальте
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
В Воронеже ликвидируют треть автобусных маршрутов и добавят два троллейбусных
Воронежский депутат Дмитрий Крутских опроверг свой уход из маршруточного бизнеса
С начала года на воронежских водоемах выявили 192 нарушителя-судоводителя
На улице Воронежа асфальт провалился в преисподнюю
Семилетний воронежец выступил на Чемпионате мира по стрельбе из арбалета
В Воронеже жара закончится пятничной грозой
В четверг жителям двух улиц Воронежа на полдня отключат кипяток
Под Нововоронежем капитально отремонтировали 16 километров дороги
В Воронеже мошенники лишили 82-летнего биржевого игрока 99 тысяч рублей
В Воронежской области ищут водителя, сбившего насмерть женщину
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке