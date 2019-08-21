В Воронеже бывший следователь пойдет под суд за взятку от адвоката

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-21T13:59:58+03:00

Помогая подозреваемому, следователь сам стал обвиняемым Фото: из архива «КП»

Он обещал за вознаграждение уладить дело в отношении подозреваемого

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В Воронеже завершилось расследование дела в отношении бывшего заместителя руководителя территориального следственного отдела, которого обвиняют в получении взятки от адвоката, действовавшего в интересах своего подзащитного. За определенное вознаграждение следователь обещал помочь в деле подозреваемого, используя свое служебное положение.

На предварительном следствии обвиняемый свою вину признать отказался, но следствие собрало достаточно доказательств, в том числе показаний свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы осмотров, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления.

- В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. В настоящее время утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Максим Гуров.

Бывшему сотруднику следственного отдела грозит лишение свободы на срок о семи до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU