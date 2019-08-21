С начала года на воронежских водоемах выявили 192 нарушителя-судоводителя

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-21T13:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала сезона навигации сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно проводят рейды по контролю соблюдения требований к эксплуатации судов. За это время проведены 233 рейда, в ходе которых инспекторы выявили 192 нарушителя.

- Большая часть нарушений связана с правилами эксплуатации маломерного судна и обеспечением безопасности пассажиров, находящихся на судне, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Среди нарушителей есть и те, кто не имеет при себе документов на право управления судном.

Спасатели напоминают основные правила эксплуатации маломерных судов. Запрещается:

- управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке;

- передавать управление судном лицу, не имеющему права управления;

- эксплуатировать суда, не имеющие регистрационных номеров;

- нарушать нормы загрузки и пассажировместимости;

- эксплуатировать судно в состоянии алкогольного опьянения;

- перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых.

На судне, перевозящем людей, обязательно должны быть спасательные жилеты по количеству пассажиров.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон - доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU