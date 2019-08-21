Семилетний воронежец выступил на Чемпионате мира по стрельбе из арбалета

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-21T13:30:33+03:00

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ХХ чемпионат мира по стрельбе из арбалета прошел в Ульяновске с 12 по 19 августа. На турнир приехало почти полтысячи спортсменов из 35 стран мира. На торжественном открытии участников приветствовал семилетний Семен Каштанов из столицы Черноземья. Юный воронежский талант исполнил для участников военное попурри. А уже на следующий день на стадионе, где проходили соревнования, пел такие композиции, как «Улыбайся» и «Твои глаза».

- В конце мая Семен стал победителем третьего Всероссийского фестиваля патриотической песни «Молодые таланты Отечества» в возрастной категории от 7 до 12 лет, - рассказывает мама мальчика Юлия. - Позже член жюри и заслуженный артист России Евгений Фионов предложил нам выступить на чемпионате мира.

В свои семь лет яркий и артистичный Семен покорил уже несколько десятков областных и всероссийских музыкальных конкурсов, участвовал в региональных творческих проектах и в кастинге шестого сезона «Голос. Дети». Хотя в студию ребенка привела не любовь к песням, а жизненная необходимость.

- Ребенок до трех лет не разговаривал, поэтому мы отдали его на вокал. Так пытались развить речь. В итоге он запел и заговорил почти одновременно, - вспоминает мама. - В нашей семье профессионально никто не занимался пением. Я окончила музыкальную школу, могу что-то спеть, но просто на любительском уровне.

Сейчас Семен обучается по классу фортепиано в детской школе искусств № 8 имени А.Бабаджаняна и дополнительно занимается в вокальной студии. Останавливаться на достигнутом Каштановы не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU