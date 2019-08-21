В четверг жителям двух улиц Воронежа на полдня отключат кипяток

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-21T12:32:53+03:00

Кипятка не будет полдня Фото: из архива «КП»

В Железнодорожном районе пройдут работы по врезке в сеть нового дома

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22 августа 2019 года в период с 9.00 до 16.00 на двух улицах Железнодорожного района отключат горячую воду. Кипяток пропадет в домах 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17г, 17д, 17в, 17а, 17е по улице Урывского и в домах 64а, 64б, 64в по переулку Павловскому.

Как сообщает пресс-служба администрации Воронежа, неудобства связаны с необходимостью проведения работ по врезке магистральной тепловой сети к новому дому.

ИСТОЧНИК KP.RU