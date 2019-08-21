2019-08-21T12:32:53+03:00
Общество

В четверг жителям двух улиц Воронежа на полдня отключат кипяток

В Железнодорожном районе пройдут работы по врезке в сеть нового дома
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Кипятка не будет полдняКипятка не будет полдняФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

22 августа 2019 года в период с 9.00 до 16.00 на двух улицах Железнодорожного района отключат горячую воду. Кипяток пропадет в домах 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17г, 17д, 17в, 17а, 17е по улице Урывского и в домах 64а, 64б, 64в по переулку Павловскому.

Как сообщает пресс-служба администрации Воронежа, неудобства связаны с необходимостью проведения работ по врезке магистральной тепловой сети к новому дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже в арке у Кольцовского сквера предложили организовать пешеходную зону
В Воронеже заделали огромную дыру в асфальте
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
В Воронеже ликвидируют треть автобусных маршрутов и добавят два троллейбусных
Воронежский депутат Дмитрий Крутских опроверг свой уход из маршруточного бизнеса
В Воронеже бывший следователь пойдет под суд за взятку от адвоката
С начала года на воронежских водоемах выявили 192 нарушителя-судоводителя
На улице Воронежа асфальт провалился в преисподнюю
Семилетний воронежец выступил на Чемпионате мира по стрельбе из арбалета
В Воронеже жара закончится пятничной грозой
Под Нововоронежем капитально отремонтировали 16 километров дороги
В Воронеже мошенники лишили 82-летнего биржевого игрока 99 тысяч рублей
В Воронежской области ищут водителя, сбившего насмерть женщину
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке