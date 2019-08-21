2019-08-21T12:15:24+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенники лишили 82-летнего биржевого игрока 99 тысяч рублей

Пожилой мужчина хотел снять с электронного счета 3 тысячи долларов
Юрий КОЗЛОВ
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Мошенники изобретают все более изощренные способы отъема чужих денег.Мошенники изобретают все более изощренные способы отъема чужих денег.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 20 августа, к полицейским Коминтерновского района обратился 82-летний воронежец. Мужчина, несмотря на почтенный возраст, был «на ты» с компьютером и даже был зарегистрирован на одном из сайтов, рекламировавшим увеличение дохода с помощью электронных торгов на бирже. Этот ресурс был ликвидирован, и пожилой человек уже о нем забыл. Как вдруг пришло письмо на электронную почту, в котором значилось, что на его счете лежат три тысячи долларов.

Мужчина обрадовался. Но была одна загвоздка – надо было снять деньги с электронного счета. Вскоре нашелся «благодетель» - позвонил незнакомец, представился сотрудником фирмы, которая как раз такой работой и занимается. Только вот денежку за это надо заплатить – 99 тысяч рублей. Как вы уже догадались, после перечисления этой суммы незнакомец больше не звонил. И телефон тоже перестал брать.

- 20 августа было еще пять сообщений о мошеннических действиях. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы), - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Еще раз призываем не разглашать своих персональных данных, особенно связанных с банковскими картами, а также ни в коем случае не переводить деньги незнакомцам.

Напомним, в Железнодорожном районе мошенник ухитрился за месяц выудить у 62-летней женщины 1,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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