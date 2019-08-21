2019-08-21T11:02:42+03:00
Общество

Сайт ЦИК РФ оказался заблокирован из-за воронежского хакера

20-летний парень совершал атаки на государственные сайты
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежского хакера смогли вычислить.Воронежского хакера смогли вычислить.Фото: EAST NEWS
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Органы госбезопасности отыскали хакера, который совершил несколько атак на сайты органов власти. Обвиняемый - 20-летний житель Павловска, сообщают в УФСБ по Воронежской области.

Выяснилось, что парень старался "обвалить" официальные сайты Центральной избирательной комиссии РФ, мэрии Воронежа и администрации Павловска. Для этого использовал вредоносный софт. В итоге сайты были заблокированы. Но молодой человек где-то "наследил", и в итоге его отыскали.

Хакера осудили за четыре эпизода уголовного дела по статье "Использование вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования информации". Парня признали виновным, ему назначили два года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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