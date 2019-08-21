Сайт ЦИК РФ оказался заблокирован из-за воронежского хакера

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-21T11:02:42+03:00

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Органы госбезопасности отыскали хакера, который совершил несколько атак на сайты органов власти. Обвиняемый - 20-летний житель Павловска, сообщают в УФСБ по Воронежской области.

Выяснилось, что парень старался "обвалить" официальные сайты Центральной избирательной комиссии РФ, мэрии Воронежа и администрации Павловска. Для этого использовал вредоносный софт. В итоге сайты были заблокированы. Но молодой человек где-то "наследил", и в итоге его отыскали.

Хакера осудили за четыре эпизода уголовного дела по статье "Использование вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования информации". Парня признали виновным, ему назначили два года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU