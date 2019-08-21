Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж пройдет в столице Черноземья в десятый раз

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-21T10:37:01+03:00

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В десятый раз в столице Черноземья пройдет фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж. Мероприятие состоится 18-19 октября на площадке Expo Event Hall Сити-парка «Град». В прошлом году РИФ объединил более 130 спикеров-практиков из России и зарубежья, 4600 посетителей из Воронежа, Липецка, Курса, Белгорода, Тамбова, Орла и других городов, 3700 онлайн-зрителей. В программе фестиваля были доклады от лидеров IT-индустрии («Рамблер», «Яндекс», «Мейл.ру», «ВКонтакте», HeadHunter, Avito).

В 2019-м запланированы выступления по темам продвижения бизнеса в интернете с использованием всех возможных каналов (SEO, реклама, новые медиа), разговор о новых технологиях и IT-разработке, об аспектах развития бизнеса в сфере информационных технологий и карьере в IT. У спикеров еще есть время, чтобы подать заявку на участие в в форуме. Это можно сделать на сайте проекта. Полная программа фестиваля будет опубликована во второй половине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU