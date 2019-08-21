2019-08-21T10:37:01+03:00
Общество

Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж пройдет в столице Черноземья в десятый раз

Полная программа форума появится в середине сентября
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В десятый раз в столице Черноземья пройдет фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж. Мероприятие состоится 18-19 октября на площадке Expo Event Hall Сити-парка «Град». В прошлом году РИФ объединил более 130 спикеров-практиков из России и зарубежья, 4600 посетителей из Воронежа, Липецка, Курса, Белгорода, Тамбова, Орла и других городов, 3700 онлайн-зрителей. В программе фестиваля были доклады от лидеров IT-индустрии («Рамблер», «Яндекс», «Мейл.ру», «ВКонтакте», HeadHunter, Avito).

В 2019-м запланированы выступления по темам продвижения бизнеса в интернете с использованием всех возможных каналов (SEO, реклама, новые медиа), разговор о новых технологиях и IT-разработке, об аспектах развития бизнеса в сфере информационных технологий и карьере в IT. У спикеров еще есть время, чтобы подать заявку на участие в в форуме. Это можно сделать на сайте проекта. Полная программа фестиваля будет опубликована во второй половине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайт ЦИК РФ оказался заблокирован из-за воронежского хакера
В Воронеже в ночном ДТП «Мазерати» опрокинула «Тойоту» на крышу
В Воронежской области в ДТП погиб 14-летний мальчик
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В Воронеже День флага отметят бесплатным концертом в Кольцовском сквере
В Воронеже сгорела крыша жилого дома
СМИ: против экс-заместителя руководителя департамента труда и занятости правительства Воронежской области возбудили уголовное дело
Воронежский аэропорт пугали пожарная сигнализация и телефонный террорист
5 надземных переходов в Воронежской области обойдутся в 90 миллионов
Воронежские силовики обвинили собственника "Калина Ойл" в хищении 64 миллионов рублей
Воронежские борцы завоевали четыре бронзы Спартакиады учащихся России
На сельхозпредприятии в Воронежской области произошла авария: есть погибший
Воронежец выиграл Спартакиаду учащихся России по парусному спорту
Жителя Воронежской области будут судить за то, что он нарубил дрова и спалил их
Воронежский «Буран» занял второе место на «Кубке Дизеля»
Воронежский любитель детской порнографии заинтересовал немецкую полицию
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
В Воронеже отключат воду на четырех улицах