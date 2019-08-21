В Воронеже сгорела крыша жилого дома

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-21T09:29:38+03:00

Пожар потушили через 14 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 20 августа, в 21.06 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на улице Маяковского Ленинского района. Она расположена в частном секторе недалеко от Вогрээсовского моста. На место ЧП выехали восемь сотрудников ведомства на двух машинах. Пожар полностью ликвидировали в 21.20.

Огонь успел повредить в жилом доме 10х7 метров крышу на площади 3 квадратных метра и 2 м2 стены. По оперативным данным, на пожаре никто не погиб и не обгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU