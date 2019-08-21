Воронежский аэропорт пугали пожарная сигнализация и телефонный террорист
Два дня подряд в Воронежском аэропорту случаются ЧП. В пресс-службе воздушной гавани столицы Черноземья сообщили, что 19 августа во время мелкого ремонта сработала пожарная сигнализация – систем отреагировала на пыль. А 20 августа какой-то, видимо, ненормальный тип позвонил и сказал, что заложена бомба. Территорию обследовали за пять минут, взрывного устройства не нашли.
Напомним, 24 августа с 10 до 17 часов в Воронежском аэропорту состоится День открытых дверей. Там развернутся шатры петровских времен. Гостей праздника также порадуют полеты летчиков-асов и выставка специальной авиатехники. Подробную программу Дня открытых дверей можно посмотреть здесь
ИСТОЧНИК KP.RU