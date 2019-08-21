2019-08-21T08:34:29+03:00
Происшествия

Воронежский аэропорт пугали пожарная сигнализация и телефонный террорист

Сразу два ЧП случились перед Днем открытых дверей
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудников аэропорта заставили понервничать перед праздником.Сотрудников аэропорта заставили понервничать перед праздником.Фото: из архива «КП»
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Два дня подряд в Воронежском аэропорту случаются ЧП. В пресс-службе воздушной гавани столицы Черноземья сообщили, что 19 августа во время мелкого ремонта сработала пожарная сигнализация – систем отреагировала на пыль. А 20 августа какой-то, видимо, ненормальный тип позвонил и сказал, что заложена бомба. Территорию обследовали за пять минут, взрывного устройства не нашли.

Напомним, 24 августа с 10 до 17 часов в Воронежском аэропорту состоится День открытых дверей. Там развернутся шатры петровских времен. Гостей праздника также порадуют полеты летчиков-асов и выставка специальной авиатехники. Подробную программу Дня открытых дверей можно посмотреть здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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