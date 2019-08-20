2019-08-20T19:30:13+03:00
Происшествия

Воронежские силовики обвинили собственника "Калина Ойл" в хищении 64 миллионов рублей

Подконтрольные ему юрлица незаконно получали возмещение налога
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Анастасия Осипова
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Сегодня, 20 августа, заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по делу 45-летнего собственника группы компаний "Калина Ойл". Как сообщают в областной прокуратуре, бизнесмена обвиняют в хищении бюджетных средств посредством включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Силовики зафиксировали два таких эпизода.

Во время расследования изучили документы бухучета и налоговой отчетности подконтрольных предпринимателю юрлиц за время с 2011 по 2014 год. Выяснилось, что в бумаги вносились данные, позволяющие возмещать налог на добавленную стоимость.

- В результате преступных действий из бюджетной системы Российской Федерации получено более 64 миллионов рублей, - говорят в прокуратуре.

Обвиняемый признал вину и возместил причиненный государству ущерб. С учетом этого обстоятельства, максимальное наказание, которое ему грозит - четыре года и четыре месяца лишения свободы за каждый эпизод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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