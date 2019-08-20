Воронежские борцы завоевали четыре бронзы Спартакиады учащихся России

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-20T18:19:57+03:00

Три из них на счету «вольников», одна – у «греко-римлянина» [фото]

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Никита Манюхин взял бронзу финальных соревнований IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по греко-римской борьбе. 11 спортсменов в весовой категории до 110 кг боролись за медали также в городе Раменское. Воронежец уступил только серебряному призеру Александру Мелехову из Новосибирской области и победителю соревнований – Саиду Мусаеву из Республики Дагестан.

- Никита выложился хорошо. Он провел три схватки, две из которых выиграл. Боролся с соперниками, которые старше и тяжелее его на 20 кг, - рассказал личный тренер спортсмена Иван Чесалин.

Напомним, что Никита Манюхин в этом году стал победителем первенства России и первенства Европы.

Юные мастера вольной борьбы принесли Воронежской области три бронзы IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года. Соревнования проходили в городе Раменское.

В весовой категории до 51 кг Даниил Абакумов провел три схватки и в решающем поединке за третье место победил спортсмена из Чувашии Егора Егорова.

- Даниил провел три тяжелые схватки, проявил характер в конце и, применив два сильных приема, выиграл у Егора, - прокомментировал старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по вольной борьбе Геннадий Холодков.

Среди юношей до 92 кг Егор Бельских в поединке за третье место выиграл у Владимира Орлова из Чувашской Республики.

В весе до 43 кг среди девушек Анастасия Шевченко разделила бронзу с якутской спортсменкой Александрой Копыловой.

Анастасия Шевченко на пьедестале с якутской спортсменкой Александрой Копыловой.Фото: cspsk-vrn.ru

- Ребята выступили на пятерочку с минусом, есть недочеты, но в целом хорошо постарались. Были регионы выше нас по подготовке, но мы справились, - подвел итоги соревнований Геннадий Холодков.

ИСТОЧНИК KP.RU