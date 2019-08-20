2019-08-20T18:12:37+03:00
Происшествия

На сельхозпредприятии в Воронежской области произошла авария: есть погибший

Еще двое рабочих получили серьезные травмы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Помещение, где произошел пожар. Фото: СУ СКР по Воронежской области.Помещение, где произошел пожар. Фото: СУ СКР по Воронежской области.
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Производственная авария произошла на "Павловском хлебоприемном предприятии". Есть погибший и пострадавшие. По данным Следственного управления СК России, ЧП случилось в сушильно-очистительной башне 19 июля. Находящееся там оборудование заискрило и вспыхнуло. В это время в помещении находилось трое работников. Все они получили травмы. Один из них скончался в больнице.

- Следователи провели осмотр места происшествия. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполнены иные следственные и процессуальные действия, - сообщают в региональном СУ СКР.

По результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда". Виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в мае на кондитерской фабрике в Рамонском районе погиб рабочий. Он получил смертельный удар током во время чистки печи для жарки сухариков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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