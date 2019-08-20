Воронежец выиграл Спартакиаду учащихся России по парусному спорту

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-20T17:54:51+03:00

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Воронежский спортсмен Илья Вьюнов стал победителем IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по парусному спорту в классе «Лазер-радиал» среди юношей. Соревнования проходили в Челябинске.

Илья опередил Кирилла Терешкина из Краснодарского края, занявшего второе место, и Сергея Дорошенко из Ростовской области, ставшего третьим. Вьюнов - воспитанник «СШОР водных видов спорта», где его тренируют Андрей Степанов и Михаил Чуриков.

Ярослав Федюков в паре с Артемом Косых в классе 29 ER остановились в шаге от пьедестала.

- Илья - большой молодец. В его классе была сильная конкуренция, в числе спортсменов за победу боролись шесть членов молодежной сборной, участники международных соревнований. Ярослав и Артем тоже вполне могли войти в тройку лидеров, но им помешала техническая поломка, - рассказал главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по парусному спорту Андрей Коробов.

Надо отметить, что победа Ильи весьма важна в перспективном плане. Класс «Лазер-радиал» олимпийский, а, значит, если юный спортсмен будет и дальше побеждать, то может попасть и на главные Игры планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU